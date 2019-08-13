2019-08-13T10:48:12+03:00
Общество

Синоптики ДНР прогнозируют на эту неделю кратковременные грозовые дожди

Температура воздуха будет колебаться от 27 до 32 градусов выше нуля
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 13 августа максимальная температура воздуха была 38 градусов тепла. Фото: vk.com/citydonЗа последние 130 лет 13 августа максимальная температура воздуха была 38 градусов тепла. Фото: vk.com/citydon
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На этой неделе жителей Республики ждет высокая температура воздуха, дожди и грозы. Об этом 12 августа сообщил начальник отдела общественных связей и международной деятельности спасательного ведомств ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, в Республике на текущей неделе преимущественно без осадков, кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром возможны в конце периода. Основной температурный фон: ночью плюс 15 – 20 градусов, а днем плюс 27 – 32 градуса, — рассказала Наталья Гетова.

По прогнозу синоптиков теплой и солнечной погодой жители Республики могут наслаждаться еще пару дней. Потому что в пятницу, субботу и воскресенье начнутся дожди.

Народный прогноз погоды, рекомендует людям определять, будет дождь или нет, по восходу солнца. Если солнце ярко-красное и вскоре прячется за облаками, то в этот день будет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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