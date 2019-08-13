ВСУ выпустили по территории ДНР более ста снарядов за сутки
ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 115 единиц.
Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались село Спартак к северу Донецка, горловские поселки шахты имени Изотова и Озеряновка, а также села Ленинское и Октябрь на юге ДНР. При обстрелах применялись, гаубицы, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Вчера украинские военные обстреляли село Октябрь на юге ДНР - из 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 10 мин, и каждая попала в цель. А метили морские пехотинцы из 36-й бригады Гнатова в жилые дома на улице Звездной.
ИСТОЧНИК KP.RU