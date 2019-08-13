2019-08-13T10:17:32+03:00
Политика

ВСУ выпустили по территории ДНР более ста снарядов за сутки

Под огнем оказались Спартак, Ленинское и Октябрь, а также горловские поселки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстрелы ДНР продолжаются. Перемирия этому не мешают. Фото: ДАНОбстрелы ДНР продолжаются. Перемирия этому не мешают. Фото: ДАН
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ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 115 единиц.

Он добавил, что под огнем украинских силовиков оказались село Спартак к северу Донецка, горловские поселки шахты имени Изотова и Озеряновка, а также села Ленинское и Октябрь на юге ДНР. При обстрелах применялись, гаубицы, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Вчера украинские военные обстреляли село Октябрь на юге ДНР - из 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 10 мин, и каждая попала в цель. А метили морские пехотинцы из 36-й бригады Гнатова в жилые дома на улице Звездной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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