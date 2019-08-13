Никонорова: Стабильной ситуации в Донбассе не будет, пока Киев не начнет наказывать нарушителей перемирия
Стабильная ситуация в Донбассе наступит только тогда, когда украинское правительство начнет наказывать нарушителей перемирия. Об этом 12 августа заявила министр иностранных дел ДНР, уполномоченный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.
— К сожалению, приходится констатировать, что военные преступления вооруженных формирований Украины будут продолжаться, пока не будет принципиально решен вопрос о применении дисциплинарных мер к нарушителям. До сих пор мы не увидели результаты проведенных украинской стороной разбирательств ни по одному факту обстрелов нашей территории и их разрушительных последствий, — рассказала Никонорова.
Добавим, что утром 12 ВСУ открыли огонь по селу Октябрь. Никто не пострадал, но из-за попадания снаряда в жилой дом, начался пожар. Ранее боевики ВСУ также обстреляли поселки вблизи Горловки. В результате чего повреждения получили две работающие школы.
— Не оставляем надежду, что здравый смысл возобладает над губительной идеей войны и наши оппоненты вернутся в дипломатическое поле. Рассчитываем на активную поддержку в этом вопросе ОБСЕ и кураторов Украины, стран-гарантов Минских соглашений, — добавила Никонорова.
Напомним, что 21 июля в Донбассе вступило в силу перемирие. По его условиям военные силы Украины и Донбасских Республик, должны были отвести вооружение, прекратить обстрелы и ввести запрет на проведение каких-либо разведывательных операций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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