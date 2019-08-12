2019-08-12T19:02:56+03:00
Политика

Пес Макс на передовой в поселке Октябрь охраняет свое разрушенное жилище

По его дому сегодня прилетело с украинской стороны 12 мин
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Собака чудом выжила при минном обстреле сегодня. Фото: пресс-служба НМ ДНРСобака чудом выжила при минном обстреле сегодня. Фото: пресс-служба НМ ДНР
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Село Октябрь на юге ДНР украинские военные обстреляли сегодня около 6 часов утра - из 82-миллиметровых минометов. Всего выпустили 10 мин, и каждая попала в цель. А метили морские пехотинцы из 36-й бригады Гнатова в жилые дома на улице Звездной.

После обстрелов на руинах домов сотрудники НМ ДНР заметили собаку, которая так и не оставила вахту, не понимая, что ей уже не под силу защитить свой дом. Есть у Макса и хозяйка, вот только дома больше нет.

- Верный пёс Макс немного пришёл в себя после 70 с чем-то взрывов и выполз из подвала охранять руины своего дома в посёлке Октябрь, - рассказал корреспондент пресс-службы НМ ДНР Дмитрий Астрахань. - Только по его участку сегодня попало 12 мин, из которых три в дом и сарай. Но собака не понимает, что его подвиг никому не нужен, всё хозяйство под прикрытием "перемирия" уничтожили люди с чистыми и красивыми лицами сторонников демократии и европейских ценностей.

Животным сложно понять такое нечеловеческое зверство людей, которые убивают себе подобных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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