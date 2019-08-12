Со сбитого украинского беспилотника корректировался огонь по домам на юге Донбасса

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-12T16:25:19+03:00

В селе Октябрь разрушены два дома – огонь по жилью мирных граждан корректировался с беспилотника. Фото: Inside Donetsk

За сутки защитники ДНР и ЛНР уничтожили три летательных аппарата ВСУ

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- Украинские военные, пользуясь бездействием со стороны международного сообщества, ощутили свою безнаказанность и продолжают обстрелы мирных населенных пунктов. Огонь ведется целенаправленно, - сегодня сообщил начальник пресс-службы УНМ Республики Даниил Безсонов. - Доказательством этого служит беспилотный летательный аппарат, который был сбит нами во время обстрела села Октябрь. С помощью данного БПЛА украинские войска корректировали огонь по селу.

Безсонов уточнил, что за прошедшие сутки было сбито два беспилотника. Второй – ударный – уничтожен в районе соседнего с Октябрем села Коминтерново накануне, 11 августа.

Напомним, что сегодня утром в селе Октябрь в результате массированного обстрела из минометов два дома были разрушены, еще шесть получили повреждения.

Тем временем, защитники ЛНР сегодня сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Веселая Гора Славяносербского района.

- Военный преступник, командир 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Котенко лишился очередного средства воздушного наблюдения, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он добавил, что фото и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU