2019-08-12T14:27:00+03:00
Политика

Змея была на столбе: в ЛНР выписали из больницы пострадавшего от укуса мальчика

Происшествие случилось в детском лагере в Свердловске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Змея забралась на столб и смогла укусить мальчика в плечо. Фото: yandex.kzЗмея забралась на столб и смогла укусить мальчика в плечо. Фото: yandex.kz
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Сегодня в пресс-службе МЧС ЛНР рассказали о подробностях происшествия, которое случилось в минувшую субботу, 10 августа в Свердловске.

- 10 августа в летнем лагере «Королевские скалы» от укуса змеи пострадал 10-летний мальчик, - говорится в сообщении. - Ребенок был доставлен в травматологическое отделение горбольницы с диагнозом «укушенные раны верхней и средней трети левого плеча». Состояние его было удовлетворительное.

По словам очевидцев, каждый вечер отряд выходил на возвышенность, чтобы позвонить домой. Территория лагеря большая, и не везде есть мобильная связь. Подросток позвонил родителям, оперся о столб и почувствовал легкий укус. Потом увидел уползающую мелкую змею. На месте мальчику оказали всю необходимую помощь, для дальнейшего обследования и наблюдения направили в больницу.

В воскресенье, 11 августа, ребенка из Свердловска выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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