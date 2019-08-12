Бойцы ДНР завоевали девять из 12 кубков международного турнира ММА в Донецке

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-12T11:15:32+03:00

Спортсмены из ДНР во второй раз продемонстрировали свое превосходство над соперниками. Фото: russian-center.ru

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- Второй Международный турнир ММА «Veles fighting championship» завершился. Спортсмены из ДНР одержали победы в девяти из 12 боев. Главный бой состоялся между россиянином Арсеном Батыровым и спортсменом из ДНР Ренатом Лятифовым. Победу завоевал донецкий боец, – сегодня сообщили ДАН в пресс-службе Русского центра.

В турнире, который прошел на летней площадке столичного аквапарка «Аквасфера», приняли участие 24 бойца из ДНР, Республики Беларусь, Туркменистана, Кыргыстана, а также из Российской Федерации. ДНР представили участники спортивного клуба «ВЕЛЕС»: Ренат Лятифов, Евгений Брусенцов, Александр Подлесный, Сергей Прокопюк, Николай Биттер, Сергей Малютин.

Тем временем, стало известно, что известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проведет мастер-класс для спортсменов в Донецке. Мероприятие пройдет в зале борьбы Республиканского спортивного комплекса «Олимпийский» в Донецке. Также Минеев вместе с вице-президентом федерации ММА Москвы, мастером спорта международного класса по джиу-джитсу Камилом Гаджиевым и мастером спорта международного класса по боевому самбо Олегом Белозеровым примут участие в пресс-конференции по итогам проведения международного турнира ММА в столице ДНР.

Напомним, Международный турнир «Veles fighting championship» впервые прошел в сентябре 2018 года. Тогда бойцы из ДНР тоже одержали 9 побед из 12 возможных. В ММА сочетаются множество техник, школ и направлений единоборств. Поэтому в народе смешанные боевые искусства часто называют «боями без правил».

ИСТОЧНИК KP.RU