2019-08-12T09:36:30+03:00
Политика

Житель Донбасса: американские военные сутки держали меня без еды и воды

Военнослужащие США участвуют в «зачистках» на территории Луганской области
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Американские военные в Донбассе действуют без маскировки - даже свою униформу не снимают. Фото: МВД ЛНРАмериканские военные в Донбассе действуют без маскировки - даже свою униформу не снимают. Фото: МВД ЛНР
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В незалежной инструкторы из США не только обучают украинских военных, но и участвуют в отработке территории Донбасса. Причем ведут себя как хозяева. О действиях группы американских военнослужащих на участке оперативно-тактической группировки «Восток» поведал местный житель, позвонивший на «горячую линию» МВД ЛНР.

- Ко мне в дом вошла группа вооруженных людей, - рассказал мужчина. – Обратил внимание, что помимо украинских военных были люди в другой униформе. На нашивках у них - флаг США. Говорили на иностранном языке.

Американцы принялись в доме все обыскивать и переворачивать. На возражения хозяина солдаты ВСУ сказали, что это инспекция и что такая процедура теперь положена. Ничего не найдя, американцы стали что-то говорить по-английски, указывая на хозяина дома. Украинские военные приказали мужчине проследовать с ними.

Сутки его продержали в гараже без еды и воды. Несколько раз приходил американский офицер в сопровождении переводчика и задавал одинаковые вопросы: имя, фамилия, год рождения, адрес, имена родственников, знает ли людей, занимающихся торговлей оружием, ГСМ и наркотиками, занимается ли этим сам, занимаются ли этим родственники.

Потом мужчину вывезли за территорию базы и отпустили, ничего не объяснив и не извинившись. Теперь житель опасается за свою безопасность и здоровье, а также безопасность и здоровье родственников.

Напомним, в МВД ЛНР организована «горячая» телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур Украины. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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