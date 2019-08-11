2019-08-11T19:25:21+03:00
Общество

20 августа в Ясиноватой пройдет день донора

Оплата за одну сдачу крови - 147 рублей
Екатерина Сорока
Поделиться:
Дополнительную информацию о дне донора можно получить по телефону 071-363-37-99. Фото: sputnik-georgia.ruДополнительную информацию о дне донора можно получить по телефону 071-363-37-99. Фото: sputnik-georgia.ru
Изменить размер текста:

20 августа в Ясиноватой пройдет день донора. За сдачу крови в этот день донор получит 147 рублей. Об этом сообщили сегодня в интернет-справочнике «Всё о ДНР».

— Сдать кровь можно будет в Ясиноватской Центральной республиканской больнице по адресу улица 8 Марта, 1а, проводится День донора. Желающим сдать кровь необходимо явиться с 8.00 до 11.00 в кабинет номер 16, который расположен на втором этаже здания. При себе нужно иметь паспорт и желательно амбулаторную карту с пропиской в городе Ясиноватая и в Ясиноватском районе. Иногородним нужно иметь справки от нарколога, дерматолога, СЭС об эпидокружении по месту прописки. Оплата – 147 рублей, — говорится в сообщении.

Перед сдачей разрешается съесть легкий завтрак, состоящий из сладкого чая с кашей на воде или сушками, или бутербродом с вареньем. Колбасу или другие жирные продукты из рациона нужно исключить.

Накануне сдачи крови донору дадут выпить сладкий чай с печеньем. Также ему выдадут справку. По ней донор освобождается от двух рабочих дней (первый – в день кроводачи, а второй – день по выбору донора).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будни ВСУ в Донбассе: размещают вооружение у жилых домов и обворовывают местных жителей
Ремонт моста в Станице Луганской для украинской стороны - всего лишь повод для хищения денег
В ЛНР определили лучший танковый экипаж
Глава ДНР присоединился к мотопробегу «Ночных Волков» в Севастополе
Известны имена командиров ВСУ, которые отдали приказ обстрелять ДНР
В ЛНР прошли сборы минометчиков и снайперов
Украина продает вооружение боевикам ИГИЛ*
В Свердловске ребенка укусила змея
ВСУ обстреляли Логвиново и Лозовое в ЛНР
Последствия непогоды: девять тысяч жителей ЛНР все еще сидят без электроэнергии
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил строителей с профессиональным праздником
ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново
В Донецк приедет российский фантаст Сергей Лукьяненко
В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права
Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк
Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП