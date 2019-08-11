СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-11T19:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

20 августа в Ясиноватой пройдет день донора. За сдачу крови в этот день донор получит 147 рублей. Об этом сообщили сегодня в интернет-справочнике «Всё о ДНР».

— Сдать кровь можно будет в Ясиноватской Центральной республиканской больнице по адресу улица 8 Марта, 1а, проводится День донора. Желающим сдать кровь необходимо явиться с 8.00 до 11.00 в кабинет номер 16, который расположен на втором этаже здания. При себе нужно иметь паспорт и желательно амбулаторную карту с пропиской в городе Ясиноватая и в Ясиноватском районе. Иногородним нужно иметь справки от нарколога, дерматолога, СЭС об эпидокружении по месту прописки. Оплата – 147 рублей, — говорится в сообщении.

Перед сдачей разрешается съесть легкий завтрак, состоящий из сладкого чая с кашей на воде или сушками, или бутербродом с вареньем. Колбасу или другие жирные продукты из рациона нужно исключить.

Накануне сдачи крови донору дадут выпить сладкий чай с печеньем. Также ему выдадут справку. По ней донор освобождается от двух рабочих дней (первый – в день кроводачи, а второй – день по выбору донора).

ИСТОЧНИК KP.RU