В ЛНР определили лучший танковый экипаж

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-11T17:08:59+03:00

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Соревнования, в которых приняли участие 10 танковых экипажей и шесть экипажей БМП-1, проводились в целях повышения уровня профессиональной подготовки военнослужащих, развития состязательности, закрепления полученных в учебных классах знаний и навыков. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Военнослужащие состязались в боевой стрельбе на точность из вооружения боевых машин по появляющимся целям в движении и с места, преодолении препятствий на маршруте общей протяженностью шесть км, умении быстро обнаруживать и поражать цели, а также вождении в сложных условиях местности, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Наиболее подготовленными оказались экипажи БМП-1 второго отдельного отряда, которые завоевали первое место, второе место занял экипаж четвертого отдельного отряда, третье – седьмого.

- Среди танковых экипажей первое место завоевал отдельный танковый отряд, - рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU