2019-08-11T16:11:48+03:00
Политика

Глава ДНР присоединился к мотопробегу «Ночных Волков» в Севастополе

Дениса Пушилина пригласил лидер байкерского клуба Александр Залдостанов
Екатерина Сорока
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С 2009 года фестиваль байкеров проходит в Крыму. Фото: prodonbass.ruС 2009 года фестиваль байкеров проходит в Крыму. Фото: prodonbass.ru
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Уже второй день в Севастополе проходит фестиваль байкеров, который ежегодно организовывает мотоклуб «Ночные волки». Лидер клуба Александр Залдостанов пригласил присоединиться Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом сообщили на официальном сайте Главы Республики.

— «Ночные Волки» действительно являются друзьями Донбасса, они с первых дней помогают и вдохновляют нас защищать интересы жителей Донбасса. И продолжать борьбу за Русский мир. При вашей очень активной патриотической поддержке Крым уже вернулся домой. Но мне хотелось бы сказать, что сегодня Республики Донбасса гораздо ближе к России. Я уверен, тот день настанет, когда мы вернемся на Родину, домой. Спасибо вам, друзья, за поддержку! «Ночные Волки» – это сила!, — отметил Денис Пушилин.

«Ночные Волки» пригласили на фестиваль не только Главу ДНР, но и лидеров других государств. Официальные делегации приехали также из Словакии и Южной Осетии.

Также Денис Пушилин отметил, что «Ночные Волки» - большие друзья Донбасса. Клуб поддерживает рвение Республик уже достаточно длительное время. И его отделения есть также в ЛНР.

Ранее также сообщалось, что Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник даже пообещал приобрести байк. Чтобы в будущем присоединиться к ежегодному мотопробегу «Ночных Волков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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