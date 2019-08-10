2019-08-10T16:24:21+03:00
Политика

Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе

В незалежной считают, что опасность для них представляют даже мирные жители Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе. Фото: МинобороныУкраинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе. Фото: Минобороны
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Украинское командование направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять как по военнослужащим Народной милиции ДНР, так и по мирным жителям. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления НМ Республики Даниил Безсонов.

- Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности – член вооруженных формирований или гражданское лицо, - сказал Безсонов.

Он добавил, что эти указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий. К тому же они противоречат не только условиям действующего перемирия, но и международным конвенциям.

Напомни, что с осени 2014 года в Донбассе больше двадцати раз объявляли о перемирии, но каждый раз минут через сорок украинские вояки брались за старое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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