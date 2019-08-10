Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Украинское командование направило на передовую снайперов, разрешив им стрелять как по военнослужащим Народной милиции ДНР, так и по мирным жителям. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления НМ Республики Даниил Безсонов.
- Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности – член вооруженных формирований или гражданское лицо, - сказал Безсонов.
Он добавил, что эти указания украинского командования нацелены на активизацию военных действий. К тому же они противоречат не только условиям действующего перемирия, но и международным конвенциям.
Напомни, что с осени 2014 года в Донбассе больше двадцати раз объявляли о перемирии, но каждый раз минут через сорок украинские вояки брались за старое.
ИСТОЧНИК KP.RU