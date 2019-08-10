2019-08-10T16:00:10+03:00
Политика

Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права

Омбудсмен ДНР сделала заявление по факту обстрела Коминтерново
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права. Фото: ombudsmandnr.ruМорозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права. Фото: ombudsmandnr.ru
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Вчерашний обстрел Коминтерново – это не только очередное несоблюдение украинской стороной достигнутых в рамках Минского переговорного процесса договоренностей относительно режима прекращения огня, но и грубое нарушение норм и требований международного гуманитарного права. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Вооруженные формирования Украины подвергли нападению гражданские объекты, произошло возгорание растительности. Более того, вследствие продолжавшегося обстрела пожарные расчеты длительное время не могли приступить к ликвидации его последствий. Это создало дополнительную угрозу для жизни и здоровья местных жителей, - заявила она. - Указанное является нарушением статьи 13 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов, в соответствии с которым гражданское население не должно являться объектом нападения. Украинская сторона продолжает совершать акты насилия, имеющие основной целью терроризировать гражданское население Донбасса.

Омбудсмен Дарья Морозова призвала международные правозащитные организации со всем вниманием отнестись к данному инциденту и дать правовую оценку действиям вооруженных формирований Украины. Необходимо использовать все имеющиеся механизмы влияния на украинскую власть, чтобы не допустить эскалации конфликта, ухудшения социально-гуманитарной ситуации в регионе, а также предупредить дальнейшие нарушения прав и свобод жителей Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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