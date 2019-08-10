Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-10T15:37:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские военные перебросили под Мариуполь специальное оборудование для разминирования. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Наша разведка продолжает фиксировать наращивание сил противника на Мариупольском направлении. В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций. Кроме этого, с целью возможного преодоления инженерных заграждений в наших боевых порядках оккупанты доставили к переднему краю средства инженерного разграждения УР-77, – отметил Безсонов.

Самоходные реактивные установки разминирования зафиксированы в населенных пунктах Новоселовка, Талаковка, Орловское.

Безсонов добавил, что для радиоэлектронной разведки на Мариупольское направление прибыли три мобильные группы 83-го центра РЭР ВМСУ. Для проверки готовности 35-й и 36-й бригад морской пехоты к выполнению задач по предназначению, в расположениях соединений работает комиссия министерства обороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU