Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Украинские военные перебросили под Мариуполь специальное оборудование для разминирования. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- Наша разведка продолжает фиксировать наращивание сил противника на Мариупольском направлении. В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций. Кроме этого, с целью возможного преодоления инженерных заграждений в наших боевых порядках оккупанты доставили к переднему краю средства инженерного разграждения УР-77, – отметил Безсонов.
Самоходные реактивные установки разминирования зафиксированы в населенных пунктах Новоселовка, Талаковка, Орловское.
Безсонов добавил, что для радиоэлектронной разведки на Мариупольское направление прибыли три мобильные группы 83-го центра РЭР ВМСУ. Для проверки готовности 35-й и 36-й бригад морской пехоты к выполнению задач по предназначению, в расположениях соединений работает комиссия министерства обороны Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU