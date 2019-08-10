Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-10T14:38:50+03:00

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Украинская сторона имитирует разминирование местности у моста в районе Станицы Луганской для «распила» денег, выделяемых Международным комитетом Красного Креста. Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Украинская сторона в очередной раз продемонстрировала, что не собирается проводить восстановительные работы на мосту через реку Северский Донец в районе участка разведения «Станица Луганская», а вся имитация деятельности так называемых специалистов проводится с целью «распила» денежных средств, выделенных Международным комитетом Красного Креста, - подчеркнул он. - Так, по заявлению главы «Луганской областной военно-гражданской администрации» Виталия Комарницкого, 8 августа саперы и пиротехники государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в рамках проведения работ по восстановлению моста через реку Северский Донец завершили этап разминирования территорий в районах населенных пунктов Красный Деркул, Широкий и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также села Нижнебараниковка Беловодского района, - рассказал офицер пресс-службы.

Филипоненко отметил, что эти населенные пункты находятся на большом удалении от линии соприкосновения, а разминирование в этих районах никак не влияет на ремонт моста.

- Несмотря на заявления коррупционера Комарницкого о завершении разминирования, украинская сторона запросила продления сроков на проведение работ, подтверждая то, что мост стал очередной кормушкой, а его восстановление может затянуться на долгие годы, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU