Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-10T14:09:21+03:00

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Украинское командование перебросило в зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» танки, гаубицы и боевые машины пехоты. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские силовики продолжают использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне силовой операции.

- Так, нашей разведкой отмечено прибытие 19 танков Т-72 в район населенного пункта Рубежное, размещение двух 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе населенного пункта Золотое, - рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР.

Напомним, что с осени 2014 года в Минске стороны договаривались о перемирии в Донбассе больше 20 раз, но каждый раз уже минут через сорок ВСУ забывали о взятых на себя обязательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU