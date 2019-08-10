Обстрелы ДНР: с начала перемирия ВСУ выпустили наибольшее количество боеприпасов за сутки

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-10T13:29:40+03:00

С начала перемирия ВСУ выпустили наибольшее количество боеприпасов за сутки по ДНР. Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 144 боеприпаса. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Под огнем украинских военных оказался поселок Верхнеторецкое Нижнее к северу от Ясиноватой, а также села на юге ДНР – Безыменное, Коминтерново, Дзержинское и Октябрь, - сказал Якубов. - Они применяли 120-милоиметровые минометы, вооружения БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Отметим, что с начала нового перемирия число выпущенных ВСУ за сутки по ДНР боеприпасов не превышало 34 единицы. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Напомним, что на данный момент в Донбассе действует «летнее перемирие» и вооруженные силы Республики пока не отвечают на огонь противника.

ИСТОЧНИК KP.RU