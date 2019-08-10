В Донбассе возможны сбои в работе оператора связи

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-10T13:07:40+03:00

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Порывы линий электропередачи могут стать причиной перебоев в работе республиканского оператора связи «Феникс» в шести городах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР.

- Из-за аварии на воздушных линиях электропередач в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Шахтёрск, Торез, Снежное возможны точечные проблемы в предоставлении сервисов мобильной связи.

Также на данный момент не доступны звонки между операторами «Феникс» и «Лугаком».

Предположительно повреждение со стороны «Лугакома».

Приносим извинения за временные трудности, - говорится в сообщении.

«Феникс» — первый республиканский оператор мобильной связи Донецкой Республики. По последним данным, число абонентов приблизилось к 1,4 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU