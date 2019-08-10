В Донбассе возможны сбои в работе оператора связи
Порывы линий электропередачи могут стать причиной перебоев в работе республиканского оператора связи «Феникс» в шести городах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства связи ДНР.
- Из-за аварии на воздушных линиях электропередач в городах Донецк, Макеевка, Докучаевск, Шахтёрск, Торез, Снежное возможны точечные проблемы в предоставлении сервисов мобильной связи.
Также на данный момент не доступны звонки между операторами «Феникс» и «Лугаком».
Предположительно повреждение со стороны «Лугакома».
Приносим извинения за временные трудности, - говорится в сообщении.
«Феникс» — первый республиканский оператор мобильной связи Донецкой Республики. По последним данным, число абонентов приблизилось к 1,4 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU