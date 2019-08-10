В Горловке женщина провалилась в 15-метровый овраг

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-10T11:58:13+03:00

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Спасатели МЧС ДНР подняли из глубокого оврага и передали врачам «скорой» 62-летнюю жительницу Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- 9 августа спасатели ГПСО Горловки при помощи мягких носилок вынесли пострадавшую из оврага и погрузили в машину скорой помощи. Гражданка 1957 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение города, – говорится в сообщении.

Отметим, что горловчанка провалилась в овраг глубиной 15 метров. Инцидент произошел на улице Шиллера в Калининском районе города.

В спасении провалившейся в овраг женщины участвовали три спасателя МЧС.

Сотрудники МЧС ДНР приходят на помощь жителям Республики по первому зову.

ИСТОЧНИК KP.RU