В Горловке женщина провалилась в 15-метровый овраг
Спасатели МЧС ДНР подняли из глубокого оврага и передали врачам «скорой» 62-летнюю жительницу Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
- 9 августа спасатели ГПСО Горловки при помощи мягких носилок вынесли пострадавшую из оврага и погрузили в машину скорой помощи. Гражданка 1957 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение города, – говорится в сообщении.
Отметим, что горловчанка провалилась в овраг глубиной 15 метров. Инцидент произошел на улице Шиллера в Калининском районе города.
В спасении провалившейся в овраг женщины участвовали три спасателя МЧС.
Сотрудники МЧС ДНР приходят на помощь жителям Республики по первому зову.
ИСТОЧНИК KP.RU