В ЛНР из-за непогоды больше 24 тысяч семей остались без электроснабжения
Больше 24 тысяч абонентов в ЛНР остались без электроснабжения из-за аварий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сегодня сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.
Отсутствует электроснабжение у 15 281 абонента в селах Большой Лог, Верхняя Краснянка, Красный Яр, Верхнедеревечка, Нижнедеревечка, Дубовка, Орджоникидзе, Самсоновка, Батыр, поселках Краснодон, Глубокое, Широкий, Энгельсова, Урало-Кавказ, Новосемейкино, а также городах Краснодон и Суходольск.
В Ровеньках, поселках Ясеновский, Алмазный, Пролетарский, Большекаменка, Киевский, Залесье без электроснабжения 3 493 абонента.
- В Красном Луче из-за порывистого ветера произошло аварийное отключение шести трансформаторных подстанций-6 кВ, вследствие чего не осуществляется электроснабжение части районов шахты «Краснолучская», «Верочка», «Машзавод», частичные отключения – поселков Яновка, Княгиневка, Грушовое – всего 5 286 абонентов, - рассказали в МЧС.
Также без электроснабжения остается поселок Комсомольский, относящийся к Свердловскому горсовету, а также антрацитовские улицы Ростовская, Петровская, Ильича и поселок Щетова.
Кроме того, в результате аварийного отключения насосной станции «Грушка» и порыва водовода диаметром 400 миллиметров отсутствует водоснабжение в Лутугино и Георгиевке.
В поселке Дьяково Антрацитовского района упавшим деревом поврежден ввод газовой трубы среднего давления диаметром 57 миллиметров, без газоснабжения остаются 49 абонентов.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU