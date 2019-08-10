2019-08-10T11:17:30+03:00
Общество

В ЛНР из-за непогоды больше 24 тысяч семей остались без электроснабжения

Сегодня проводятся ремонтно-восстановительные работы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Последствия непогоды в ЛНР. Фото: ФейсбукПоследствия непогоды в ЛНР. Фото: Фейсбук
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Больше 24 тысяч абонентов в ЛНР остались без электроснабжения из-за аварий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сегодня сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Отсутствует электроснабжение у 15 281 абонента в селах Большой Лог, Верхняя Краснянка, Красный Яр, Верхнедеревечка, Нижнедеревечка, Дубовка, Орджоникидзе, Самсоновка, Батыр, поселках Краснодон, Глубокое, Широкий, Энгельсова, Урало-Кавказ, Новосемейкино, а также городах Краснодон и Суходольск.

В Ровеньках, поселках Ясеновский, Алмазный, Пролетарский, Большекаменка, Киевский, Залесье без электроснабжения 3 493 абонента.

- В Красном Луче из-за порывистого ветера произошло аварийное отключение шести трансформаторных подстанций-6 кВ, вследствие чего не осуществляется электроснабжение части районов шахты «Краснолучская», «Верочка», «Машзавод», частичные отключения – поселков Яновка, Княгиневка, Грушовое – всего 5 286 абонентов, - рассказали в МЧС.

Также без электроснабжения остается поселок Комсомольский, относящийся к Свердловскому горсовету, а также антрацитовские улицы Ростовская, Петровская, Ильича и поселок Щетова.

Кроме того, в результате аварийного отключения насосной станции «Грушка» и порыва водовода диаметром 400 миллиметров отсутствует водоснабжение в Лутугино и Георгиевке.

В поселке Дьяково Антрацитовского района упавшим деревом поврежден ввод газовой трубы среднего давления диаметром 57 миллиметров, без газоснабжения остаются 49 абонентов.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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