2019-08-09T20:43:59+03:00
Общество

Из-за восьми тысяч рублей сядет в тюрьму на десять лет. В Донецке правоохранители поймали вора

Также он обязан заплатить штраф в размере одного миллиона рублей
Екатерина Сорока
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Мужчина обвиняется по статье 174, части второй УК ДНР (разбой, совершенный с применением оружия). Фото: mvddnr.ruМужчина обвиняется по статье 174, части второй УК ДНР (разбой, совершенный с применением оружия). Фото: mvddnr.ru
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На днях в одном из торговых центров в Кировском районе произошло ограбление. Вор порезал руку кассира, забрал деньги и быстро скрылся с места преступления. Но злоумышленника быстро нашли правоохранительные органы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— Сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Злоумышленник сознался в содеянном и сообщил, что идея преступного заработка пришла к нему внезапно, — сообщили в пресс-службе.

Также в министерстве добавили, что мужчина закрыл лицо платком, надел капюшон и взял нож. Этим холодным оружием он и угрожал девушкам на кассе. Он требовал, чтобы они отдали ему всю выручку.

Одна из кассирш не растерялась и попыталась нажать на тревожную кнопку. За что злоумышленник порезал ей руку. Своей вины он не признает.

— Одна девочка хотела, наверное, кнопку нажать и поцарапалась об нож. Она потянула резко руку, что я даже не смог среагировать. И на этом всё. Умышленно резать я не хотел, — рассказал мужчина сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчина все же забрал деньги из кассы – около восьми тысяч рублей. После чего он спешно покинул место преступления. Теперь ему грозит десять лет тюрьмы, а также выплата штрафа в размере одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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