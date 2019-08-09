2019-08-09T21:19:43+03:00
Общество

День города Донецка 2019: стало известно, кто из российских звезд выступит на вечернем концерте

На День города Донецка 2019 приедут Тимур Родригез, Марсель и CYGO
Екатерина Сорока
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В парке Щербакова в этот день будет фестиваль национальных кухонь и спортивный праздник. Фото: miamusic.ruВ парке Щербакова в этот день будет фестиваль национальных кухонь и спортивный праздник. Фото: miamusic.ru
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День города Донецка 2019 буду праздновать на протяжении недели, но главное событие состоится 25 августа. На открытой сцене в парке Щербакова традиционно состоится праздничный концерт с участием российских исполнителей.

В этом году на празднование приедут Тимур Родригез, Марсель и белорусский репер CYGO. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.

— 25 августа с 19.00 до 21.30 запланирована концертная программа с участием звезд российской эстрады: Марсель, CYGO и Тимур Родригез, — говорится в сообщении пресс-службы.

Вход на концерт свободный, поэтому прийти и послушать приглашенных исполнителей может каждый желающий. Главное найти место с хорошим обзором на сцену.

Вечером после концерта в парке Щербакова традиционно начнется праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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