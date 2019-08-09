День города Донецка 2019: стало известно, кто из российских звезд выступит на вечернем концерте
День города Донецка 2019 буду праздновать на протяжении недели, но главное событие состоится 25 августа. На открытой сцене в парке Щербакова традиционно состоится праздничный концерт с участием российских исполнителей.
В этом году на празднование приедут Тимур Родригез, Марсель и белорусский репер CYGO. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации города.
— 25 августа с 19.00 до 21.30 запланирована концертная программа с участием звезд российской эстрады: Марсель, CYGO и Тимур Родригез, — говорится в сообщении пресс-службы.
Вход на концерт свободный, поэтому прийти и послушать приглашенных исполнителей может каждый желающий. Главное найти место с хорошим обзором на сцену.
Вечером после концерта в парке Щербакова традиционно начнется праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU
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