2019-08-09T15:03:07+03:00
Политика

На юге Республики погиб военнослужащий

Со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики. Фото: ФейсбукСо вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

Украинская сторона продолжает нарушать перемирие. Республики Донбасса каждый день подвергаются обстрелам. Сегодня утром в результате одного из них погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Утром подразделения 36-й бригады вооруженных сил Украины обстреляли наши позиции в районе села Коминтерново из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого обстрела с украинской стороны, погиб военнослужащий нашей Республики, - сообщил представитель оборонного ведомства.

В Народной милиции добавили, что со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики в результате украинских обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День города Донецка 2019: стало известно, кто из российских звезд выступит на вечернем концерте
Из-за восьми тысяч рублей сядет в тюрьму на десять лет. В Донецке правоохранители поймали вора
За два дня в ЛНР обнаружено и обезврежено более 30 мин времен Великой Отечественной Войны
Два сапера ВСУ подорвались на своих же минах – у комбрига не было денег купить карты минных полей
Воюют все! Для компенсации живой силы ВСУ пригонят резервистов с Западной Украины
Украинские боевики продают поставленные США приборы ночного видения стоимость 8000 долларов по тысяче гривен
В Луганске объявлен фотоконкурс ко Дню шахтера
Киев все чаще применяет незаконные методы в отношении жителей Республики
ВСУ разместили «Грады» и тяжелую бронетехнику в жилых поселках
«Хлебное» перемирие в действии: Украина согнала артиллерию и танки к линии соприкосновения
Владимира Цемаха включили в список на обмен пленными
Разминирование территории вокруг моста в Станице Луганской продолжается
ВСУ выпустили по ДНР 10 боеприпасов
В Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб в честь празднования дня города
С 9 августа в Макеевке продлен график работы некоторых автобусных маршрутов
300 млн рублей - ровно столько нужно, чтобы погасить долги Киева перед КП "Вода Донбасса"
Под Докучаевском готовят провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР
Украина наращивает силы вдоль всей линии соприкосновения
Кипиш о высшей степени боеготовности стал поводом украинским националистам для мародерства
Наталья Никонорова: Украина выступает за прекращение поставок воды и электроэнергии в ЛДНР, тем самым нарушая Минские соглашения
Мощные разрывы звучат в подконтрольной Украине Новомихайловке
Накануне учебного года Украина обстреляла действующую школу в ЛНР
Украинские боевики обстреляли район проведения ремонтных работ, хотя режим тишины был согласован
Шесть ударных беспилотников ВСУ сбили военнослужащие НМ ДНР
В "освобожденном" Донбассе бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате
Железнодорожные перевозки между ЛНР и ДНР оптимизируют
В ДНР почтили память погибших в Южной Осетии
Украинские боевики нанесли по Логвиново минометный удар