На юге Республики погиб военнослужащий
Украинская сторона продолжает нарушать перемирие. Республики Донбасса каждый день подвергаются обстрелам. Сегодня утром в результате одного из них погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.
- Утром подразделения 36-й бригады вооруженных сил Украины обстреляли наши позиции в районе села Коминтерново из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого обстрела с украинской стороны, погиб военнослужащий нашей Республики, - сообщил представитель оборонного ведомства.
В Народной милиции добавили, что со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики в результате украинских обстрелов.
ИСТОЧНИК KP.RU