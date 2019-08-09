На юге Республики погиб военнослужащий

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-09T15:03:07+03:00

Со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики. Фото: Фейсбук

Со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики

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Украинская сторона продолжает нарушать перемирие. Республики Донбасса каждый день подвергаются обстрелам. Сегодня утром в результате одного из них погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Утром подразделения 36-й бригады вооруженных сил Украины обстреляли наши позиции в районе села Коминтерново из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого обстрела с украинской стороны, погиб военнослужащий нашей Республики, - сообщил представитель оборонного ведомства.

В Народной милиции добавили, что со вступления в силу перемирия это уже пятый пострадавший военнослужащий Республики в результате украинских обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU