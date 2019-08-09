«Хлебное» перемирие в действии: Украина согнала артиллерию и танки к линии соприкосновения

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-09T14:54:30+03:00

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Пользуясь перемирием, ВСУ наращивают свою боевую мощь на линии соприкосновения с ЛНР. У станции Рубежное разведка Республики обнаружила артиллерийские батареи и целую танковую роту. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне карательной операции. На прошедшей неделе нашей разведкой отмечено усиление группировки противника двумя реактивными артиллерийскими батареями, одной гаубичной самоходно-артиллерийской батареей и танковой ротой, которые прибыли железнодорожным транспортом на станцию Рубежное, — рассказал начальник пресс-службы.

Напомним, что «хлебное» перемирие в Донбассе вступило в силу 21 июля. Главными его условиями были прекращение огня и отвод вооружения от линии соприкосновения. Соблюдать эти условия согласились обе стороны конфликта. Но Украина продолжает нарушать данные в Минске обещания.

ИСТОЧНИК KP.RU