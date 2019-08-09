Разминирование территории вокруг моста в Станице Луганской продолжается

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-09T13:54:00+03:00

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что саперы министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР обезвредили больше 70 взрывоопасных предметов у моста в районе Станицы Луганской.

– В ходе проведения инженерно-сапёрных работ обезврежено свыше 70 взрывоопасных предметов. От смертельных находок очищен участок местности площадью почти восемь тысяч квадратных метров, – рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В армии ЛНР отметили, что некоторые взрывоопасные предметы приходится подрывать на месте из-за невозможности безопасной деактивации.

ИСТОЧНИК KP.RU