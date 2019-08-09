2019-08-09T13:39:01+03:00
Общество

В Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб в честь празднования дня города

Танцевальные коллективы будут выступать на памятных местах города
Екатерина Сорока
Поделиться:
Следить за новостями флешмоба в сети можно по хэштегу #танцы_в_сердцегорода. Фото: news.vse42.ruСледить за новостями флешмоба в сети можно по хэштегу #танцы_в_сердцегорода. Фото: news.vse42.ru
Изменить размер текста:

В конце августа в Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб, приуроченный к 240-й годовщине празднования дня города. Указ об организации этого мероприятия подписал заместитель главы администрации города.

— Акция «Танцы в сердце города» проводится с 29 августа по 1 сентября на достопримечательных площадках города. Принять участие могут творческие коллективы учреждений культуры и образования города, молодежные организации хореографические коллективы и другие творческие объединения, а также все желающие, — написано в указе.

Каждый день на улицах Горловки будут проходить танцевальные выступления, которые подготовили коллективы. А в конце акции все они выступят на большой сцене и поборются за главную награду.

Для участия в акции-флешмобе нужно собрать команду из профессиональных танцоров и любителей. В каждом коллективе должно быть не меньше 50 участников.

Также нужно подготовить танец на четыре минуты, выбрать музыку, подобрать сценические костюмы и записать выступление на видео. Полученный результат нужно отправить вместе с заявкой на электронную почту 3cul67@mail.ru с пометкой «Танцы в сердце города».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимира Цемаха включили в список на обмен пленными
Разминирование территории вокруг моста в Станице Луганской продолжается
ВСУ выпустили по ДНР 10 боеприпасов
С 9 августа в Макеевке продлен график работы некоторых автобусных маршрутов
300 млн рублей - ровно столько нужно, чтобы погасить долги Киева перед КП "Вода Донбасса"
Под Докучаевском готовят провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР
Украина наращивает силы вдоль всей линии соприкосновения
Кипиш о высшей степени боеготовности стал поводом украинским националистам для мародерства
Наталья Никонорова: Украина выступает за прекращение поставок воды и электроэнергии в ЛДНР, тем самым нарушая Минские соглашения
Мощные разрывы звучат в подконтрольной Украине Новомихайловке
Накануне учебного года Украина обстреляла действующую школу в ЛНР
Украинские боевики обстреляли район проведения ремонтных работ, хотя режим тишины был согласован
Шесть ударных беспилотников ВСУ сбили военнослужащие НМ ДНР
В "освобожденном" Донбассе бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате
Железнодорожные перевозки между ЛНР и ДНР оптимизируют
В ДНР почтили память погибших в Южной Осетии
Украинские боевики нанесли по Логвиново минометный удар