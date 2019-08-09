В Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб в честь празднования дня города

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-09T13:39:01+03:00

Следить за новостями флешмоба в сети можно по хэштегу #танцы_в_сердцегорода. Фото: news.vse42.ru

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В конце августа в Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб, приуроченный к 240-й годовщине празднования дня города. Указ об организации этого мероприятия подписал заместитель главы администрации города.

— Акция «Танцы в сердце города» проводится с 29 августа по 1 сентября на достопримечательных площадках города. Принять участие могут творческие коллективы учреждений культуры и образования города, молодежные организации хореографические коллективы и другие творческие объединения, а также все желающие, — написано в указе.

Каждый день на улицах Горловки будут проходить танцевальные выступления, которые подготовили коллективы. А в конце акции все они выступят на большой сцене и поборются за главную награду.

Для участия в акции-флешмобе нужно собрать команду из профессиональных танцоров и любителей. В каждом коллективе должно быть не меньше 50 участников.

Также нужно подготовить танец на четыре минуты, выбрать музыку, подобрать сценические костюмы и записать выступление на видео. Полученный результат нужно отправить вместе с заявкой на электронную почту 3cul67@mail.ru с пометкой «Танцы в сердце города».

ИСТОЧНИК KP.RU