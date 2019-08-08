Украина наращивает силы вдоль всей линии соприкосновения

8 Авг. 20:36 2019-08-08T20:36:45+03:00

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Украинские вооруженные формирования наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

- Нашей разведкой продолжает фиксироваться наращивание сил противника вдоль всей линии соприкосновения. Наиболее активно оккупанты усиливают свои подразделения на мариупольском направлении. По имеющейся у нас информации, поставленные 31 июля в Киев из Польши десять единиц БМП-1 в настоящее время перебрасываются железнодорожным эшелоном в Мариуполь. Данная техника будет передана в подразделения 56-й мотопехотной бригады ВСУ, вышедшие по тревоге в район сосредоточения на севере Мариуполя, —сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Ранее мы сообщали, что боевики украинского националистического формирования после перевода подразделений в Донбассе в высшую степень боеготовности начали «изъятие» у местного населения имущества якобы для военных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU