Наталья Никонорова: Украина выступает за прекращение поставок воды и электроэнергии в ЛДНР, тем самым нарушая Минские соглашения

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-08T16:34:01+03:00

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Представители Украины на Минских переговорах пренебрегают интересами жителей Республик Донбасса, отказываясь предоставлять им особый статус и призывая ужесточить блокаду.

Ранее сегодня украинские СМИ опубликовали интервью представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Романа Бессмертного, в котором он заявил об отказе предоставить ДНР и ЛНР особый статус и выступил за прекращение поставок воды и электроэнергии на данные территории.

- Сегодняшнее заявление представителя Украины в политической группе можно трактовать только как явную попытку отказа украинской стороны от выполнения обязательств по Минским соглашениям, – заявила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Она добавила, что поддержка Бессмертным идеи об ужесточении блокады Донбасса «не только идет вразрез с пунктами 7 и 8 Комплекса мер, но и дает все основания говорить о совершенно негуманном и откровенно враждебном отношении украинских властей к простым мирным жителям».

По мнению главы внешнеполитического ведомства ДНР, подобные заявления могут быть вызваны некомпетентностью украинского представителя и его неосведомленностью о содержании пунктов соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU