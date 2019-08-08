Наталья Никонорова: Украина выступает за прекращение поставок воды и электроэнергии в ЛДНР, тем самым нарушая Минские соглашения
Представители Украины на Минских переговорах пренебрегают интересами жителей Республик Донбасса, отказываясь предоставлять им особый статус и призывая ужесточить блокаду.
Ранее сегодня украинские СМИ опубликовали интервью представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Романа Бессмертного, в котором он заявил об отказе предоставить ДНР и ЛНР особый статус и выступил за прекращение поставок воды и электроэнергии на данные территории.
- Сегодняшнее заявление представителя Украины в политической группе можно трактовать только как явную попытку отказа украинской стороны от выполнения обязательств по Минским соглашениям, – заявила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.
Она добавила, что поддержка Бессмертным идеи об ужесточении блокады Донбасса «не только идет вразрез с пунктами 7 и 8 Комплекса мер, но и дает все основания говорить о совершенно негуманном и откровенно враждебном отношении украинских властей к простым мирным жителям».
По мнению главы внешнеполитического ведомства ДНР, подобные заявления могут быть вызваны некомпетентностью украинского представителя и его неосведомленностью о содержании пунктов соглашений.
ИСТОЧНИК KP.RU