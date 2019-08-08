Железнодорожные перевозки между ЛНР и ДНР оптимизируют

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-08T12:04:46+03:00

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Создание трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" на базе государственных предприятий "Луганская железная дорога" и "Донецкая железная дорога" позволит оптимизировать железнодорожные перевозки между ЛНР и ДНР. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил исполняющий обязанности заместителя министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин.

Он отметил, что имущество "Луганской железной дороги" и "Донецкой железной дороги" в рамках созданного концерна "контролируется и остается за правительством ЛНР и ДНР", соответственно.

- Создание трансграничного концерна, проще сказать, объединение двух дорог под единое управление, позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров на территории двух Республик и максимально эффективно использовать производственные мощности железных дорог в части своевременности доставки грузов, контролирования и определения грузопотока, улучшения и упрощения системы управления перевозочным процессом в части максимально эффективного использования тягового подвижного состава, также подвижного состава грузовых и пассажирских вагонов и, соответственно, проведения всех плановых видов ремонта как подвижного состава, так и содержания верхнего строения пути усилиями работниками обеих железных дорог, - пояснил и.о. замминистра.

Генеральный директор - председатель правления трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса" Василий Назарян добавил, что объединение предприятий "заключаются в том, что на инфраструктуре обеих Республик организовать потребность в железнодорожных перевозках и обеспечении всех заявок основных грузоотправителей, а также грузополучателей, размыв при этом границы между двумя Республиками".

- Это позволит после объединения двух железных дорог прийти к единой нормативной базе, которые есть на одной дороге и на второй, - добавил директор "Луганской железной дороги" Николай Бабойдо. - Не будет никаких препятствий в передвижении нашего подвижного состава и "Донецкой железной дороги" - на нашей территории, также локомотивного парка, что позволит минимизировать все наши расходы, связанные с производственной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU