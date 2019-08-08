В ДНР почтили память погибших в Южной Осетии

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-08T11:13:50+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин в годовщину обстрела столицы Республики Южная Осетия со стороны грузинских войск выразил соболезнования родным и близким погибших мирных жителей и защитников города. Об этом сегодня заявил руководитель страны.

- Вспоминая трагические августовские события 2008 года, Донецкая Народная Республика скорбит вместе с Южной Осетией. Мы разделяем боль потерь вместе с каждой семьей, в которую пришло горе утраты, – сказал Пушилин.

Он добавил, что ответственность за гибель жителей и защитников Цхинвала лежит на Михаиле Саакашвили, который был президентом Грузии в 2004–2013 годах, а также правительстве страны того времени.

Напомним, что сегодня исполняется 11 лет со дня нападения грузинских войск на Цхинвал. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила акт агрессии по отношению к Южной Осетии. Россия встала на защиту граждан Республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ. В результате пятидневной войны погибло более тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU