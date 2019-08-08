Украинские боевики нанесли по Логвиново минометный удар

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-08T08:44:54+03:00

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Вчера вечером украинские вооруженные формирования нанесли массированный минометный удар по району села Логвиново.

-Вопреки достигнутым договорённостям о перемирии, вооружённые формирования украинских карателей снова нарушили режим прекращения огня. По приказу нового командующего так называемой «ООС» военного преступника (командующего «ООС», генерал-лейтенанта) Кравченко боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ в 20:50 открыли огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Логвиново из запрещённых Минскими договорённостями 120-мм миномётов, — сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, уточнив, что боевики использовали минометы калибра 120-мм.

Осадчий добавил, что, «несмотря на применение боеприпасов такого калибра, ни один военнослужащий Народной милиции не пострадал».

-Решив таким образом выслужится на новой должности, Кравченко подверг опасности жизни и здоровье мирных граждан Республики, — подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU