2019-08-07T22:34:06+03:00
Политика

Готовьтесь к иммунизации: какие прививки будут делать жителям ДНР

В Минздраве рассказали о подготовке к иммунизации в осенне-зимний период
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Минздраве ДНР рассказали, какие прививки будут делать в ближайшее время. Фото: gripptips.ruВ Минздраве ДНР рассказали, какие прививки будут делать в ближайшее время. Фото: gripptips.ru
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- С гуманитарным конвоем из России 25 июля в Республику были доставлены вакцины против туберкулеза, краснухи, вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, против коклюша, дифтерии и столбняка, против дифтерии и столбняка для детей до 6 лет и вакцина против полиомиелита для детей, которые уже получили две и более прививки против данной инфекции, — сегодня сообщили ДАН в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Вакцины поступили в количестве, достаточном для завершения планов профилактической иммунизации на 2019 год.

А в октябре в ДНР привезут вакцину против гриппа. Ее хватит, чтобы привить 100 тысяч человек. Иммунизации подлежит прежде всего «группа риска» – медицинские работники, преподаватели и лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, другими хроническими заболеваниями (сахарным диабетом и заболеваниями почек).

ИСТОЧНИК KP.RU

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