2019-08-07T20:26:22+03:00
Политика

Спецоперация по дестабилизации: погибшие в Донбассе морские пехотинцы находились за скалой

Появились новые подробности обстоятельств гибели украинских солдат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Со стороны позиций защитников ДНР село Орловское прикрыто речкой и скалами. Фото: web.telegram.org/breegtimeСо стороны позиций защитников ДНР село Орловское прикрыто речкой и скалами. Фото: web.telegram.org/breegtime
Изменить размер текста:

- Закрывая тему «загиблых вид гранатометного обстрила, захысныкив» - это скалы, которые закрывают позиции под Орловским, где взорвались четыре бандеровца - с нашей стороны, - написал в соцсети председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский и выложил фото местности.

Даже мало знакомым с военным искусством и характеристиками вооружения людям понятно, что расположенные на расстоянии восьми километров морпехи не могли погибнуть от гранаты, которая летит на полтора километра. А если еще на этом отрезке скалы…

- Какой нах… гранатомэт, - подытожил Бердичевский.

Вполне возможно, что выстрел гранатомета все-таки был. Только стреляли с украинской территории. А в этих краях могли находиться нацики из полка «Азов» (запрещенная в РФ организация), польские, литовские и другие наемники. И конечно же, инструкторы из США, которые дрессируют спецназовцев из Сил спецопераций ВСУ. В общем, задание на обострение ситуации мог получить, кто угодно.

А Зеленский? Он лишь красиво сыграл свой очередной эпизод в роли президента из сериала «Вечерний квартал на Украине».

На карте-схеме видно, что от позиций НМ ДНР до Павлополя около 3 км, а до села Орловское – 8 км. Фото dnr-sckk.ru

На карте-схеме видно, что от позиций НМ ДНР до Павлополя около 3 км, а до села Орловское – 8 км. Фото dnr-sckk.ru

Напомним, что сотрудники представительства ДНР в СЦКК сегодня провели расследование по факту гибели военнослужащих ВСУ. Результаты свидетельствуют о невозможности обстрела из гранатомета «ввиду несоответствия удаленности позиций НМ ДНР от места происшествия тактико-техническим характеристикам данного вооружения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьтесь к иммунизации: какие прививки будут делать жителям ДНР
«Хлебное» перемирие похоронено: по Донецку и окраинам столицы ВСУ выпустили 12 мин
В ЛНР перепроверили всех льготников услуг ЖКХ и объявили – кому и сколько
СБУ без разбора похищает жителей ДНР
Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Луганск
Житель Снежного в ДНР сжег паспорт любимой - чтобы она не ушла от него
Отдыхающие в Седово находят в своих номерах ядовитых пауков
Глава ЛНР Леонид Пасечник сейчас проводит прямую линию с жителями Украины
Как погибли четверо украинских морпехов под Мариуполем
Мама наливала кипяток в графин: в ЛНР получил ожоги двухлетний малыш
В Донецке спасатели достали собаку из канализационного колодца
МИД ДНР: миссии ОБСЕ предоставлены документы о непричастности Народной милиции к гибели военнослужащих ВСУ
В ДНР временно запретили гулять в лесах
Зеленский совещается с генералами: начинать ли большую войну в Донбассе?
Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды
Загадай желание: когда жители Донбасса смогут посмотреть на звездопад Персеиды
По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов
В четыре раза выше нормы: в Азовском море возле Мариуполя обнаружили кишечную палочку