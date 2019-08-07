Спецоперация по дестабилизации: погибшие в Донбассе морские пехотинцы находились за скалой

7 Авг. 20:24 2019-08-07T20:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

- Закрывая тему «загиблых вид гранатометного обстрила, захысныкив» - это скалы, которые закрывают позиции под Орловским, где взорвались четыре бандеровца - с нашей стороны, - написал в соцсети председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский и выложил фото местности.

Даже мало знакомым с военным искусством и характеристиками вооружения людям понятно, что расположенные на расстоянии восьми километров морпехи не могли погибнуть от гранаты, которая летит на полтора километра. А если еще на этом отрезке скалы…

- Какой нах… гранатомэт, - подытожил Бердичевский.

Вполне возможно, что выстрел гранатомета все-таки был. Только стреляли с украинской территории. А в этих краях могли находиться нацики из полка «Азов» (запрещенная в РФ организация), польские, литовские и другие наемники. И конечно же, инструкторы из США, которые дрессируют спецназовцев из Сил спецопераций ВСУ. В общем, задание на обострение ситуации мог получить, кто угодно.

А Зеленский? Он лишь красиво сыграл свой очередной эпизод в роли президента из сериала «Вечерний квартал на Украине».

На карте-схеме видно, что от позиций НМ ДНР до Павлополя около 3 км, а до села Орловское – 8 км. Фото dnr-sckk.ru

Напомним, что сотрудники представительства ДНР в СЦКК сегодня провели расследование по факту гибели военнослужащих ВСУ. Результаты свидетельствуют о невозможности обстрела из гранатомета «ввиду несоответствия удаленности позиций НМ ДНР от места происшествия тактико-техническим характеристикам данного вооружения».

ИСТОЧНИК KP.RU