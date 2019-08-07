Житель Снежного в ДНР сжег паспорт любимой - чтобы она не ушла от него

7 Авг. 17:44 2019-08-07T17:44:54+03:00

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Желание удержать возле себя любимого человека порой принимает изуверские формы. Житель Снежного, к примеру, сжег документы своей благоверной. Об этой истории рассказали в пресс-службе местного горотдела МВД.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение от 32-летней горожанки о том, что неустановленный злоумышленник похитил ее паспорт, свидетельство о рождении ее несовершеннолетних детей и домовую книгу, - говорится в сообщении.

Расследовать инцидент поручили старшему инспектору сектора по делам несовершеннолетних Павлу Сергиенко. Он выяснил, что подавшая заявление женщина проживала с ранее судимым сожителем. И у них случился конфликт. После словесной перепалки мужчина взял паспорт возлюбленной, свидетельства о рождении детей, а заодно и домовую книгу. И сжег их в угольной печи. В надежде, что пассия никуда от него не уедет.

Надо отметить, что в условиях жизни в ДНР содеянное – очень жестокое наказание. Получить новые украинские ксивы вместо сгоревших почти невозможно (без домовой книги – тем более). Да и республиканские документы достаточно сложно оформить без украинских паспорта и свидетельств. Одни очереди в миграционную службу чего стоят…

Горожанину же за содеянное грозит три месяца ареста – и это максимум.

ИСТОЧНИК KP.RU