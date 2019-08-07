2019-08-07T17:44:54+03:00
Политика

Житель Снежного в ДНР сжег паспорт любимой - чтобы она не ушла от него

А заодно отправил в печку документы детей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Получить новые ксивы вместо сгоревших почти невозможно. Фото: mvddnr.ruПолучить новые ксивы вместо сгоревших почти невозможно. Фото: mvddnr.ru
Изменить размер текста:

Желание удержать возле себя любимого человека порой принимает изуверские формы. Житель Снежного, к примеру, сжег документы своей благоверной. Об этой истории рассказали в пресс-службе местного горотдела МВД.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение от 32-летней горожанки о том, что неустановленный злоумышленник похитил ее паспорт, свидетельство о рождении ее несовершеннолетних детей и домовую книгу, - говорится в сообщении.

Расследовать инцидент поручили старшему инспектору сектора по делам несовершеннолетних Павлу Сергиенко. Он выяснил, что подавшая заявление женщина проживала с ранее судимым сожителем. И у них случился конфликт. После словесной перепалки мужчина взял паспорт возлюбленной, свидетельства о рождении детей, а заодно и домовую книгу. И сжег их в угольной печи. В надежде, что пассия никуда от него не уедет.

Надо отметить, что в условиях жизни в ДНР содеянное – очень жестокое наказание. Получить новые украинские ксивы вместо сгоревших почти невозможно (без домовой книги – тем более). Да и республиканские документы достаточно сложно оформить без украинских паспорта и свидетельств. Одни очереди в миграционную службу чего стоят…

Горожанину же за содеянное грозит три месяца ареста – и это максимум.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьтесь к иммунизации: какие прививки будут делать жителям ДНР
«Хлебное» перемирие похоронено: по Донецку и окраинам столицы ВСУ выпустили 12 мин
В ЛНР перепроверили всех льготников услуг ЖКХ и объявили – кому и сколько
Спецоперация по дестабилизации: погибшие в Донбассе морские пехотинцы находились за скалой
СБУ без разбора похищает жителей ДНР
Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Луганск
Отдыхающие в Седово находят в своих номерах ядовитых пауков
Глава ЛНР Леонид Пасечник сейчас проводит прямую линию с жителями Украины
Как погибли четверо украинских морпехов под Мариуполем
Мама наливала кипяток в графин: в ЛНР получил ожоги двухлетний малыш
В Донецке спасатели достали собаку из канализационного колодца
МИД ДНР: миссии ОБСЕ предоставлены документы о непричастности Народной милиции к гибели военнослужащих ВСУ
В ДНР временно запретили гулять в лесах
Зеленский совещается с генералами: начинать ли большую войну в Донбассе?
Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды
Загадай желание: когда жители Донбасса смогут посмотреть на звездопад Персеиды
По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов
В четыре раза выше нормы: в Азовском море возле Мариуполя обнаружили кишечную палочку