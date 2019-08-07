По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-07T10:23:20+03:00

По Горловке украинские военные выпустили четыре мины. Фото: Пресс-служба штаба ООС

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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 24 единицы.

В зоне обстрела оказались горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Верхнеторецкое Нижнее.

Украинские военные применяли следующее вооружение: минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); РПГ/СПГ – 6 гранат; АГС – 2 раза (14 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 3 раза.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU