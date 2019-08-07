По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза, — сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 24 единицы.
В зоне обстрела оказались горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное и Верхнеторецкое Нижнее.
Украинские военные применяли следующее вооружение: минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); РПГ/СПГ – 6 гранат; АГС – 2 раза (14 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 3 раза.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU