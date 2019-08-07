2019-08-07T09:43:04+03:00
Политика

В четыре раза выше нормы: в Азовском море возле Мариуполя обнаружили кишечную палочку

Санстанция проверила на пляжах качество морской воды
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Не на всех пляжах Мариуполя можно купаться без последствий для здоровья. Фото: 0629.com.uaНе на всех пляжах Мариуполя можно купаться без последствий для здоровья. Фото: 0629.com.ua
Изменить размер текста:

В Мариуполе за последнюю неделю ухудшилось состояние морской воды. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на городских пляжах были отобраны пробы морской воды по микробиологическим показателям. Исследования не выявили холерный вибрион и патогенную флору.

Однако в двух из пяти исследованных проб морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель. Загрязнение обнаружено отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода и на Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140.

- Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составил 21 000, при норме не более 5 000 на 1 дм куб., – говорится в сообщении.

В то же время показатель индекса ЛКП отвечал нормативам на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок», на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и возле кафе «RAFALE».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке спасатели достали собаку из канализационного колодца
МИД ДНР: миссии ОБСЕ предоставлены документы о непричастности Народной милиции к гибели военнослужащих ВСУ
В ДНР временно запретили гулять в лесах
Зеленский совещается с генералами: начинать ли большую войну в Донбассе?
Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды
Загадай желание: когда жители Донбасса смогут посмотреть на звездопад Персеиды
По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов
Подарок от ООН: в Донбассе жители прифронтовых сел получили живых цыплят и корм
Экстренное заявление ДНР: украинская армия разворачивается в боевые порядки под Мариуполем
Погода на день в Луганске: 7 августа без осадков, до + 26 градусов
Погода на день в Донецке: 7 августа небо будет безоблачным, до +24
Украинские военные обстреляли из минометов Горловку
11 августа в Донецке выступят Brandon Stone и Ирина Нельсон с группой «Reflex»
Депутат партии Зеленского предложил построить между Украиной и Донбассом стену
ВСУ размещают бронетехнику вблизи жилых домов
В Донбассе задержаны пятеро военнослужащих ВСУ за мародерство
Для солдат ВСУ введут уголовную неприкосновенность
Что делал военный атташе Швейцарии на линии разграничения в Донбассе
Денис Пушилин отреагировал на заявления Украины о мире в Донбассе
10 августа в Луганске выступят Ирина Нельсон и Brandon Stone
Саперы ЛНР продолжают разминирование окрестности моста в Станице Луганской
ВСУ обстреляли поселки шахты 6/7 в Горловке и Саханку на юге ДНР
Зеленский назначил новых командующих военной операцией в Донбассе
Солдаты ВСУ распиливают оборудование шахты на севере Донецка
Солдаты ВСУ устроили расстрел горловской школы из пулеметов
В ДНР объявлен набор специалистов для проведения переписи населения
7 августа в Крупской устраивают просмотр концертной программы Майи Плисецкой