В четыре раза выше нормы: в Азовском море возле Мариуполя обнаружили кишечную палочку

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-07T09:43:04+03:00

Не на всех пляжах Мариуполя можно купаться без последствий для здоровья. Фото: 0629.com.ua

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В Мариуполе за последнюю неделю ухудшилось состояние морской воды. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на городских пляжах были отобраны пробы морской воды по микробиологическим показателям. Исследования не выявили холерный вибрион и патогенную флору.

Однако в двух из пяти исследованных проб морской воды индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает нормативный показатель. Загрязнение обнаружено отбора на пляже Приморского района у судоремонтного завода и на Левобережном пляже в районе улицы Виноградной, 140.

- Показатель индекса ЛКП в этих точках отбора составил 21 000, при норме не более 5 000 на 1 дм куб., – говорится в сообщении.

В то же время показатель индекса ЛКП отвечал нормативам на Левобережном пляже в районе водной станции «Наш уголок», на пляжах Приморского района возле гостиницы «Турист» и возле кафе «RAFALE».

ИСТОЧНИК KP.RU