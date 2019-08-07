Подарок от ООН: в Донбассе жители прифронтовых сел получили живых цыплят и корм

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-07T08:54:14+03:00

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Жители прифронтовых сел по обе стороны линии разграничения больше всех страдают от войны. Наверное, поэтому гуманитарные организации в первую очередь оказывают им помощь. Обычно привозят продукты питания, медикаменты и стройматериалы. А в понедельник, 5 августа, представители ООН бесплатно раздали жителям 10 прифронтовых поселков (Жованки, Майорска, Песок, Бахмутки и других) более 8,6 тысячи цыплят и около 3 тонн корма. Правда, произошло это на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Впрочем, и о жителях ДНР и ЛНР в миссии ООН тоже не забывают.

В селе Бахмутка Бахмутского (бывшего Артемовского) района каждая семья получила по 30 штук однодневных цыплят и 10 кг корма. А также литературу, как выращивать птиц.

- Думаю, еще до холодов мы их вырастим. Это будет такое подспорье нам к осени. Потому что дохода у нас никакого больше нет, работы нет, – рассказала местная жительница Марина Сергеева.

Сейчас в прифронтовой Бахмутке проживают 230 жителей. В селе ни аптеки, ни медпункта, ни школы. Общественный транспорт ходит три раза в неделю.

Как сообщила представитель ООН Елена Кущ, до 14 августа птенцов и корм получат 930 семей в более 30 прифронтовых сел Донецкой и Луганской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU