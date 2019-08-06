В Донбассе задержаны пятеро военнослужащих ВСУ за мародерство

6 Авг. 18:41 2019-08-06T18:41:14+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

Изменить размер текста: A A

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса за мародерство задержаны пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины.

- Военной службой правопорядка задержаны пять боевиков 23-го батальона 56-й бригады при попытке мародерства – снимали окна в летней кухне в населенном пункте Первомайское, чтобы поставить в своем жилище, - сказал Безсонов.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, военные выражают недовольство бытовыми условиями в захваченных для них домах мирных жителей в зоне конфликта.

- Жалуются, что домостроения не соответствуют минимальным их требованиям – разбиты окна, нет освещения, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU