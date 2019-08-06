2019-08-06T13:24:00+03:00
Политика

Саперы ЛНР продолжают разминирование окрестности моста в Станице Луганской

Об этом сообщили в НМ ЛНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: dnr-online.ruФото: dnr-online.ru
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Сотрудники МЧС ЛНР разминируют окрестности моста у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Сапёры продолжают работы по разминированию окрестностей моста у Станицы Луганской. За время разминирования было обезврежено более 50 взрывоопасных предметов, часть из которых уничтожили, - говорится в сообщении.

Разминирование окрестности моста в Станице Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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