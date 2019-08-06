Саперы ЛНР продолжают разминирование окрестности моста в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-06T13:24:00+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР [видео]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС ЛНР разминируют окрестности моста у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.

- Сапёры продолжают работы по разминированию окрестностей моста у Станицы Луганской. За время разминирования было обезврежено более 50 взрывоопасных предметов, часть из которых уничтожили, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/724357" frameborder="0"></iframe> Разминирование окрестности моста в Станице Луганской.

ИСТОЧНИК KP.RU