Саперы ЛНР продолжают разминирование окрестности моста в Станице Луганской
Об этом сообщили в НМ ЛНР [видео]
Фото: dnr-online.ru
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Сотрудники МЧС ЛНР разминируют окрестности моста у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Республики.
- Сапёры продолжают работы по разминированию окрестностей моста у Станицы Луганской. За время разминирования было обезврежено более 50 взрывоопасных предметов, часть из которых уничтожили, - говорится в сообщении.
Разминирование окрестности моста в Станице Луганской.
ИСТОЧНИК KP.RU