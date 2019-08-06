10 августа в Луганске выступят Ирина Нельсон и Brandon Stone

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-06T14:04:05+03:00

В столице Республики отметят День физкультурника

Изменить размер текста: A A

В республики Донбасса снова едут российский поп-исполнители. 10 августа в столице Луганской Народной Республики выступят Ирина Нельсон и Brandon Stone. Об этом сообщили в министерстве культуры ЛНР.

- Известные исполнители российской эстрады выступят на Театральной площади Луганска. Праздничный концерт посвящен Дню физкультурника, - говорится в сообщении.

Начало концерта – в 19.00.

Вход свободный.

- Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР приглашает посетить праздничный концерт как жителей Республики, так и гостей из временно подконтрольных Киеву районов Донбасса, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU