10 августа в Луганске выступят Ирина Нельсон и Brandon Stone
В столице Республики отметят День физкультурника
Фото: woman.ru
Изменить размер текста:
В республики Донбасса снова едут российский поп-исполнители. 10 августа в столице Луганской Народной Республики выступят Ирина Нельсон и Brandon Stone. Об этом сообщили в министерстве культуры ЛНР.
- Известные исполнители российской эстрады выступят на Театральной площади Луганска. Праздничный концерт посвящен Дню физкультурника, - говорится в сообщении.
Начало концерта – в 19.00.
Вход свободный.
- Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР приглашает посетить праздничный концерт как жителей Республики, так и гостей из временно подконтрольных Киеву районов Донбасса, – отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU