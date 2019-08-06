ВСУ обстреляли поселки шахты 6/7 в Горловке и Саханку на юге ДНР
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, - сказал он.
ВСУ обстреливали северное и южное направления Республики.
- Под огнем украинских военных оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Саханка на юге ДНР, - добавил Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU