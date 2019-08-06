2019-08-06T12:45:35+03:00
Политика

ВСУ обстреляли поселки шахты 6/7 в Горловке и Саханку на юге ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза, - сказал он.

ВСУ обстреливали северное и южное направления Республики.

- Под огнем украинских военных оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Саханка на юге ДНР, - добавил Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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