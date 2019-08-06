Зеленский назначил новых командующих военной операцией в Донбассе
Гарант конституции незалежной Владимир Зеленский подписал указ о смене командующих операции в Донбассе «ООС» и сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится на президентском сайте.
Генерал-лейтенант Александр Сырский был уволен с должности командующего «Операции объединенных сил», а на его место был назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Сам же Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо генерал-полковника Попка, которого глава украинского государства уволил.
Ранее Кравченко был начальником оперативного командования «Север», которое расположено в Чернигове. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU