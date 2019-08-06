2019-08-06T12:38:39+03:00
Политика

Зеленский назначил новых командующих военной операцией в Донбассе

Командующим «ООС» стал генерал-лейтенант Кравченко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: strana.uaФото: strana.ua
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Гарант конституции незалежной Владимир Зеленский подписал указ о смене командующих операции в Донбассе «ООС» и сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится на президентском сайте.

Генерал-лейтенант Александр Сырский был уволен с должности командующего «Операции объединенных сил», а на его место был назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Сам же Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо генерал-полковника Попка, которого глава украинского государства уволил.

Ранее Кравченко был начальником оперативного командования «Север», которое расположено в Чернигове. Генеральское звание получил в декабре 2014 года указом Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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