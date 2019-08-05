СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-05T16:30:51+03:00

В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ. Фото: ДАН

Уже с сегодняшнего дня это позволит упростить процедуру получения талона

Изменить размер текста: A A

Теперь жители ДНР могут встать в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов через онлайн-сервис. Генеральный директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин заявил, что предприятие запустило в работу портал госуслуг.

- Портал, созданный нашими специалистами, уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись в наших Единых центрах связи, - заявил Денис Неудачин.

В пресс-службе госпредприятия отметили, что оформить подпись можно в любом ЕЦС ДНР либо заказать онлайн через сайт аккредитованного удостоверяющего центра «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU