2019-08-05T16:30:51+03:00
Политика

В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ

Уже с сегодняшнего дня это позволит упростить процедуру получения талона
Никита МАКАРЕНКОВ
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В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ. Фото: ДАНВ ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ. Фото: ДАН
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Теперь жители ДНР могут встать в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов через онлайн-сервис. Генеральный директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин заявил, что предприятие запустило в работу портал госуслуг.

- Портал, созданный нашими специалистами, уже с сегодняшнего дня позволит упростить процедуру получения талона в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР. Нововведение касается граждан, оформивших электронно-цифровую подпись в наших Единых центрах связи, - заявил Денис Неудачин.

В пресс-службе госпредприятия отметили, что оформить подпись можно в любом ЕЦС ДНР либо заказать онлайн через сайт аккредитованного удостоверяющего центра «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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