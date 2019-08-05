2019-08-05T14:45:36+03:00
Происшествия

В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В том числе изъято 10 крупных кустов каннабиса. Фото: Генпрокуратура РеспубликиВ том числе изъято 10 крупных кустов каннабиса. Фото: Генпрокуратура Республики
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры Стаханова ликвидировали нарколабораторию, изъяв наркотики на сумму более 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- 1 августа сотрудниками межрегионального следственного отдела по Стаханову следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР при проведении обыска частного домовладения у 48-летнего жителя Стаханова была выявлена нарколаборатория, в которой производилось незаконное выращивание, культивирование, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере, - говорится в сообщении. - Так, гражданин К. оборудовал у себя на придомовом участке теплицу, в которой выращивал элитные сорта конопли. Она была оснащена системой капельного полива, освещения и отопления.

Во время обыска обнаружена марихуана общей массой пять килограммов и 10 крупных элитных кустов каннабиса. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около 1 миллиона 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке горел роддом Вишневского
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом