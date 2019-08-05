В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-05T14:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры Стаханова ликвидировали нарколабораторию, изъяв наркотики на сумму более 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

- 1 августа сотрудниками межрегионального следственного отдела по Стаханову следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР при проведении обыска частного домовладения у 48-летнего жителя Стаханова была выявлена нарколаборатория, в которой производилось незаконное выращивание, культивирование, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере, - говорится в сообщении. - Так, гражданин К. оборудовал у себя на придомовом участке теплицу, в которой выращивал элитные сорта конопли. Она была оснащена системой капельного полива, освещения и отопления.

Во время обыска обнаружена марихуана общей массой пять килограммов и 10 крупных элитных кустов каннабиса. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых наркотических средств составляет около 1 миллиона 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU