2019-08-05T14:24:03+03:00
Происшествия

ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали

Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Три человека погибли, еще - 11 пострадали в ДТП в ДНР. Фото: ВКонтактеТри человека погибли, еще - 11 пострадали в ДТП в ДНР. Фото: ВКонтакте
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Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях на выходных в ДНР. Всего зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- С 3 по 4 августа на дорогах Республики совершено девять ДТП, в которых три человека погибли, 11 получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе.

Так, 3 августа в Шахтерске 60-летний мужчина упал под заднее правое колесо грузового автомобиля «ГАЗ-3307», который производил уборку твердых бытовых отходов. От полученных травм пешеход скончался в автомобиле «скорой».

Одна из трагедий произошла вблизи Харцызска в воскресенье. Водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Виновник аварии погиб на месте.

В МВД добавили, что в выходные еще 13 ДТП зафиксировано без пострадавших. В это же время выявлено 377 нарушений правил движения. К ответственности привлекли 42 водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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