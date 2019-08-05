ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
Три человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях на выходных в ДНР. Всего зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.
- С 3 по 4 августа на дорогах Республики совершено девять ДТП, в которых три человека погибли, 11 получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе.
Так, 3 августа в Шахтерске 60-летний мужчина упал под заднее правое колесо грузового автомобиля «ГАЗ-3307», который производил уборку твердых бытовых отходов. От полученных травм пешеход скончался в автомобиле «скорой».
Одна из трагедий произошла вблизи Харцызска в воскресенье. Водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. Виновник аварии погиб на месте.
В МВД добавили, что в выходные еще 13 ДТП зафиксировано без пострадавших. В это же время выявлено 377 нарушений правил движения. К ответственности привлекли 42 водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU