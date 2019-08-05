В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-05T13:47:23+03:00

Также соседи добавили, что перед происшествием мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: katun24.ru

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3 августа жители Стаханова на крыше пристройки одного из частных домов нашли труп взрослого мужчины. Они не стали самостоятельно снимать тело с крыши, а позвонили в МЧС ЛНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

— В 19.40 на линию 101 города Стаханова от дежурного полиции поступило сообщение о том, что по адресу: город Ирмино на улице Космонавтов, на крыше пристройки жилого дома находится труп 32-летнего мужчины. Требуется помощь сотрудников МЧС ЛНР для снятия тела погибшего. На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул профессиональной пожарной части номер 50, — говорится в сообщении.

По словам соседей, мужчина обламывал мешающиеся ветки деревьев. Одна из веток упала и оборвала провод. Тогда мужчина поднялся на крышу пристройки и по неосторожности схватился за этот провод. Его сразу же ударило электрическим током. При этом разряд был настолько большим, что мужчина умер на месте.

Сотрудники МЧС сняли тело с крыши и передали его сотрудникам полиции.

— МЧС ЛНР напоминает: электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока, поэтому работа с ним требует особой осторожности. Если вы обнаружили оборванный кабель или провод, не приближайтесь к нему и не трогайте. А в случае обнаружения оборванных проводов или других неполадок звоните по номеру 101, — добавили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU