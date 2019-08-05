Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
ВСУ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР шесть боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем украинских военных оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Спартак на севере Донецка. ВСУ применяли гранатометы, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.
Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики выпустили по ДНР семь боеприпасов.
На текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», которое, как свидетельствуют сводки, ВСУ не указ.
ИСТОЧНИК KP.RU