Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-05T10:29:46+03:00

ВСУ в ДНР за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку. Фото: lnr.media

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР шесть боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказался поселок шахты 6/7 в Горловке и село Спартак на севере Донецка. ВСУ применяли гранатометы, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

Напомним, что в предыдущие сутки украинские силовики выпустили по ДНР семь боеприпасов.

На текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», которое, как свидетельствуют сводки, ВСУ не указ.

ИСТОЧНИК KP.RU