Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-05T09:56:54+03:00

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Старослужащие солдаты украинской армии обстреляли из подствольного гранатомета новобранца. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В 1-м батальоне 53-й бригады в течение месяца старослужащие боевики подразделения издевались над своим сослуживцем - недавно призванным в ряды Ввооруженных формирований Украины солдатом Пархутой. Изначально издевательства сводились к проверке качества изучения уставов и отказу в отдыхе в случае их незнания, а также проверке уровня физической подготовки путем ежедневной сдачи нормативов. Но в ночь со 2 на 3 августа издевательства вышли на новый уровень, - сообщил Безсонов.

По его словам, взорвавшиеся старослужащие в нетрезвом состоянии решили проверить как новобранец действует в бою.

- Ввиду отсутствия обстрелов со стороны нашей Республики, боевики устроили боевую обстановку сами. Выгнав Пархуту в поле в тылу своих позиций, начали вести неприцельный огонь под ноги и над головой испытуемого, гоняя его по местности. Однако один из «учителей» решил «усложнить задачу» и произвел в его сторону выстрел из подствольного гранатомета, - сказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции.

В результате новобранец получил множественные осколочные ранения спины и ягодиц. Его доставили в госпиталь в Часов Яре.

- Командование 53-й бригады скрывает факт неуставных взаимоотношений в подразделении и списывает ранения Пархуты на обстрел с нашей территории, при том что ранения боевик получил в двух километрах от линии соприкосновения, - подчеркнул Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU