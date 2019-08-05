У погоды нет плохой погоды: Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-05T09:44:31+03:00

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Говорят, что «у погоды нет плохой погоды», но последствия от сильного дождя и порывистого ветра все же есть. Так, за прошедшие сутки в Горловке было повреждено около сорока домов, обесточено 80 электроподстанций и поврежден газопровод.

Также из-за сильного ветра начали обваливаться деревья. Одно из них упало на автомобиль, в котором находился человек. Водитель был госпитализирован в больницу. Обо всем этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

Водителя автомобиля госпитализировали в больницу. Фото: t.me/Prihodko1970

Жители города массово звонят в администрацию, чтобы пожаловаться на последствия дождя. Ведь в большинстве домов повреждена не только кровля. Дождевая вода затопила подъезды, а верхние этажи в буквальном смысле находятся на пороховой бочке. Из-за влаги у жителей многоэтажек возникли проблемы с проводкой.

Мэр Горловки опубликовал список домов, которые пострадали из-за дождя, по состоянию на 4 августа 20.00. Фото: t.me/Prihodko1970

— Это на восьмом этаже, а на девятом – еще хуже. Света нет, потому что где-то в стенке замкнуло. Везде течет. Чтобы удержать воду, поставили корыта и ведра. Но на полу все равно море, — рассказала жительница Горловки Елена, показывая последствия дождя.

— Это все жилые квартиры. Здесь живет семья с маленьким ребенком. А на девятом этаже живет инвалид, — добавила женщина.

Кроме того, Иван Приходько сообщил, что в течение дня без электроэнергии осталось около 80 трансформаторных подстанций. Света не было даже в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/724046" frameborder="0"></iframe> Горловка, ДНР,88 квартал, улица Великан дом 23,1 подъезд.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU