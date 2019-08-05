2019-08-05T09:44:31+03:00
Общество

У погоды нет плохой погоды: Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший

Из-за сильного дождя деревья падали прямо на припаркованные рядом автомобили [фото I видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
4 августа дождь не прекращался весь день. Фото: gorlovka.ua4 августа дождь не прекращался весь день. Фото: gorlovka.ua
Изменить размер текста:

Говорят, что «у погоды нет плохой погоды», но последствия от сильного дождя и порывистого ветра все же есть. Так, за прошедшие сутки в Горловке было повреждено около сорока домов, обесточено 80 электроподстанций и поврежден газопровод.

Также из-за сильного ветра начали обваливаться деревья. Одно из них упало на автомобиль, в котором находился человек. Водитель был госпитализирован в больницу. Обо всем этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

Водителя автомобиля госпитализировали в больницу. Фото: t.me/Prihodko1970

Водителя автомобиля госпитализировали в больницу. Фото: t.me/Prihodko1970

Жители города массово звонят в администрацию, чтобы пожаловаться на последствия дождя. Ведь в большинстве домов повреждена не только кровля. Дождевая вода затопила подъезды, а верхние этажи в буквальном смысле находятся на пороховой бочке. Из-за влаги у жителей многоэтажек возникли проблемы с проводкой.

Мэр Горловки опубликовал список домов, которые пострадали из-за дождя, по состоянию на 4 августа 20.00. Фото: t.me/Prihodko1970

Мэр Горловки опубликовал список домов, которые пострадали из-за дождя, по состоянию на 4 августа 20.00. Фото: t.me/Prihodko1970

— Это на восьмом этаже, а на девятом – еще хуже. Света нет, потому что где-то в стенке замкнуло. Везде течет. Чтобы удержать воду, поставили корыта и ведра. Но на полу все равно море, — рассказала жительница Горловки Елена, показывая последствия дождя.

— Это все жилые квартиры. Здесь живет семья с маленьким ребенком. А на девятом этаже живет инвалид, — добавила женщина.

Кроме того, Иван Приходько сообщил, что в течение дня без электроэнергии осталось около 80 трансформаторных подстанций. Света не было даже в больнице.

Горловка, ДНР,88 квартал, улица Великан дом 23,1 подъезд.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом
На день ВДВ пьяный врач ВСУ порезал бойца и сбежал
С завтрашнего дня продлевается время работы 82-го маршрута
Разведка ДНР сообщила о размещении военной техники ВСУ в жилых кварталах
Обстрелы ДНР: по территории Республики выпущено семь боеприпасов
Обстрелы ЛНР: Киевские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины
Погода на день в Луганске: синоптики прогнозируют 4 августа до 25 градусов тепла и сильный дождь
Погода на день в Донецке: 4 августа в городе ожидается дождь, сильный дождь, дождь с грозой
Сначала вкладывали в минирование Донбасса, теперь наоборот: Украина получила от партнеров 5 млн грн на разминирование
МИД ЛНР: Зеленский не способен контролировать армию в Донбассе? Требуем дать оценку действиям ВСУ
Украинские боевики нанесли минометный удар по северу Горловки
МИД Украины: Мы докажем кровью в Донбассе, что Украина - не русский мир
32 мины и около 100 гранат прилетело со стороны ВСУ: таким было тотальное перемирие в Донбассе
Командование ЛНР: "На выпады противника будем отвечать"
Наблюдатели ОБСЕ даже не думали мешать ВСУ обстреливать территории Республики
Дядя Сеня из Зайцево: Мира не будет, пока Украиной правят американцы
Украинский диверсант, который подорвался на мине при попытке прорыва, скончался в больнице
«Война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки»: Фиточаи из ДНР продают в аптеках Беларуси
Татьяна Монтян выразила мысли дончан: ждать от Зеленского наступления мира не стоит
Боевики ВСУ обстреляли Горловку и пригород Донецка
В ЛНР закончилось «бессрочное перемирие»