2019-08-05T07:22:46+03:00
Политика

Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР

Официальный Киев подтвердил нахождение на своей территории 101-го человека
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР. Фото: inosmi.ruУкраинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР. Фото: inosmi.ru
Изменить размер текста:

Двести пятьдесят три сторонника Донецкой Народной Республики удерживают спецслужбы Киева на территории Украины. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- По состоянию на 2 августа 2019 года, украинской стороной удерживаются 253 человека, – говорится в сообщении.

В аппарате добавили, что нахождение в незалежной 101-го человека подтверждается украинской стороной. Информация по остальным либо отсутствует, либо уточняется Киевом.

По данным омбудсмены Республики, 460 человек числятся в списке пропавших без вести. Они могут также находится в плену.

В последнее время все более широкий резонанс вызывают получившие огласку факты преступлений спецслужб и Вооруженных формирований Украины, которые были совершены в контексте конфликта на территории Донбасса и связаны с насильственными исчезновениями и незаконным лишением свободы, а также применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР
В Донецке горел роддом Вишневского
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом