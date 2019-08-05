Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР

СЕГОДНЯ 07:22 2019-08-05T07:22:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Двести пятьдесят три сторонника Донецкой Народной Республики удерживают спецслужбы Киева на территории Украины. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- По состоянию на 2 августа 2019 года, украинской стороной удерживаются 253 человека, – говорится в сообщении.

В аппарате добавили, что нахождение в незалежной 101-го человека подтверждается украинской стороной. Информация по остальным либо отсутствует, либо уточняется Киевом.

По данным омбудсмены Республики, 460 человек числятся в списке пропавших без вести. Они могут также находится в плену.

В последнее время все более широкий резонанс вызывают получившие огласку факты преступлений спецслужб и Вооруженных формирований Украины, которые были совершены в контексте конфликта на территории Донбасса и связаны с насильственными исчезновениями и незаконным лишением свободы, а также применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU